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По факту смерти подростка после драки в Пензе возбуждено уголовное дело

17:14 | 17.09.2018 | Криминал

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Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по факту насильственной смерти несовершеннолетнего 2002 года рождения возбуждено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту смерти подростка после драки в Пензе возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, днем 14 сентября 2018 года потерпевший вместе с приятелями находился на улице Островского в Пензе. Через некоторое время между ним и одним из его знакомых начался конфликт из-за девушки. Поговорив, ребята разошлись. Однако, драка возникла между потерпевшим и приятелем подозреваемого. Злоумышленник присоединился к потасовке и нанес не менее одного удара рукой и не менее одного удара ногой в область головы пострадавшего. После драки подросток направился домой. На следующий день молодой человек пошел на занятия в колледж, но ему стало плохо, и он вернулся домой. Родственниками ему была вызвана скорая помощь, однако медицинские работники уже не смогли ему помочь», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, предполагаемый виновник смерти подростка задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Следователем выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — добавила Татьяна Махницкая.

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