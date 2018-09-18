EN
18:55:56 Вторник, 18 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области деревенская жительница осуждена за кражу денег со счета знакомой

12:06 | 18.09.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и возложением дополнительных обязанностей назначено жительнице деревни Субботино Никольского района Пензенской области Анастасии Степиной, которая признана судом виновной в краже денег с банковского счета знакомой пенсионерки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензенской области деревенская жительница осуждена за кражу денег со счета знакомой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В надзорном ведомстве пояснили, что женщина сначала помогла потерпевшей восстановить потерянную карту, для чего ей пришлось подключить услугу «Мобильный банк» к своему номеру телефона, а затем она решила воспользоваться ситуацией и похитить хранившиеся на счете деньги в сумме 8 тыс. 900 рублей.

«Злоумышленница потратила их на личные нужды», — отметили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что приговор, который на данный момент вступил в законную силу, был вынесен с учетом наличия на иждивении женщины двоих малолетних детей.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе намечено обустроить платную парковку у онкодиспансера Заполняемость платной парковки на улице Пушкина в Пензе составляет в среднем 20%
Заречный вошел в число победителей конкурса лучших муниципальных практик В Пензенской области составят реестр неэффективных котельных
В Пензе по горячим следам раскрыли кражу из парикмахерской Пензенская область лидирует в ПФО по объему привлеченных в АПК льготных кредитов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама