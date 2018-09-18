В Пензенской области деревенская жительница осуждена за кражу денег со счета знакомой Криминал

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и возложением дополнительных обязанностей назначено жительнице деревни Субботино Никольского района Пензенской области Анастасии Степиной, которая признана судом виновной в краже денег с банковского счета знакомой пенсионерки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В надзорном ведомстве пояснили, что женщина сначала помогла потерпевшей восстановить потерянную карту, для чего ей пришлось подключить услугу «Мобильный банк» к своему номеру телефона, а затем она решила воспользоваться ситуацией и похитить хранившиеся на счете деньги в сумме 8 тыс. 900 рублей.

«Злоумышленница потратила их на личные нужды», — отметили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что приговор, который на данный момент вступил в законную силу, был вынесен с учетом наличия на иждивении женщины двоих малолетних детей.