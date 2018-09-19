В Иссе ссора с собутыльником обернулась для мужчины ножевым ранением Криминал

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. 52-летний мужчина с проникающей колото-резаной раной брюшной полости госпитализирован в Иссе Пензенской области после ссоры с собутыльником. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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В ведомстве отметили, что после поступления в больницу пациента с травмами криминального характера полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

«При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры мужчину ударил ножом в живот 39-летний житель Кузнецкого района, привлекавшийся к уголовной ответственности. Его задержали, он признался в содеянном», — пояснили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.