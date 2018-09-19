В СКР раскрыли некоторые детали уголовного дела против Олега Звонова Криминал

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», возбуждено в отношении бывшего генерального директора АО «Оператор электронного правительства» («ОЭП») Олега Звонова первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области 29 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, отвечая на редакционный запрос.

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«По данным следствия, с 2015 по 2018 годы генеральный директор АО «ОЭП», осознавая, что акционерное общество имеет значительную просроченную кредиторскую задолженность, не принял законных и достаточных мер по предотвращению нанесения ущерба организации и взысканию имеющейся дебиторской задолженности со стороны нескольких юридических лиц, объединенных им в нарушение действующего законодательства в межрегиональный научно-производственный кластер [«Росоператор»], а также оказывал организации – участнику кластера финансовую помощь из средств АО «ОЭП», — пояснила она.

Татьяна Махницкая добавила, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы.

По ее словам, иные сведения по данному уголовному делу пока разглашению не подлежит.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале сентября 2018 года стало известно, что на работе и дома у Олега Звонова прошли обыски. При этом в следственном управлении СКР по Пензенской области на тот момент данную информацию не комментировали.