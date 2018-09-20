В Пензе вступил в силу приговор четверым членам ОПГ, похитившим 13 тонн топлива Криминал

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Приговор троим жителям Сызрани Антону Федотову, Евгению Сологубу, Николаю Туманову, а также Камилю Бирюкову из Ульяновской области по делу о краже не менее 13 тонн дизельного топлива, совершенной организованной группой в составе 13 человек в Кузнецком районе Пензенской области, вступил в законную силу.

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«Установлено, что с 1 июля по 25 ноября 2015 года осужденные похитили не менее 13 тонн дизельного топлива путем незаконного отбора с использованием врезок и отводов из магистрального нефтепродуктопровода. Ущерб, причиненный АО «Транснефтепродукт-Самара», составил 433 тыс. 542 рубля», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она пояснила, что члены ОПГ, используя транспортные средства и специально приобретенное оборудование, осуществили врезку в нефтепродуктопровод и провели отводы, после чего заливали похищаемое дизельное топливо в емкости различного объема и реализовывали его.

«Для общения между собой они использовали телефоны, оформленные на других лиц, употребляли специальную терминологию, во время хищения попеременно патрулировали прилегающую территорию, осуществляли наблюдение подъездных путей при помощи бинокля ночного видения», — сказала собеседница агентства.

По словам Натальи Быченковой, свою вину в совершении преступления осужденные признали, по их ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

«В результате один из руководителей преступной группы, являвшийся депутатом совета депутатов Радищевского района Ульяновской области, приговорен к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Еще двое участников группы приговорены к 2 годам 5 месяцам лишения свободы, а один из осужденных — к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщила пресс-секретарь облсуда.

Она добавила, что, не согласившись с назначенным наказанием, осужденные и их адвокаты подали апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения.

Наталья Быченкова напомнила, что еще девять участников группы были осуждены в августе 2017 года.