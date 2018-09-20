Судья Погодин обратился к Тюрину и Рябышеву после оглашения приговора Криминал

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Судья Первомайского районного суда Пензы Сергей Погодин обратился к бывшему заместителю председателя городской думы, гендиректору ООО «Корпорация «Тезаурус» Георгию Тюрину, приговоренному к 4,5 годам колонии за покушение на мошенничество, и адвокату Андрею Рябышеву, получившему 2 года колонии за пособничество в этом, после оглашения назначенного им наказания.

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«Редко обращаюсь к лицам, которые осуждены. Чаще всего это касается несовершеннолетних с учетом того, что все-таки их надо на путь истинный наставить. Но слишком много времени мы потратили — пять месяцев разбирались в этом сложном деле, благодаря защите разбирались еще и в жизненных перипетиях Тюрина и Рябышева», — отметил он.

По словам Сергея Погодина, в ходе судебных заседаний было установлено, что «оба достигли высот в своей карьере».

«Тюрин — успешный предприниматель, хороший организатор, стал народным избранником, был избран депутатом на должность зампредседателя Пензенской городской думы на постоянной основе, исполнял обязанности главы города Пензы при его отсутствии, что говорит как о его личном авторитете, так и о заслугах перед нашим городом и жителями. Рябышев — никто это не оспаривал — успешный юрист, профессиональный адвокат, как сказал Тюрин в одном из телефонных разговоров, прослушанных на судебном заседании, достойные люди города Пензы обращаются только к нему. Но оба в определенный момент переступили черту дозволенного, забыли на какой-то момент, что такое хорошо и что такое плохо», — сказал судья.

Он добавил, что «Тюрин почувствовал себя местным царьком».

«Одна его фраза «город наш, я здесь все решаю, мне за это ничего не будет», брошенная невзначай, характеризует сложившееся у него мнение о вседозволенности и безнаказанности. Андрей Борисович [Рябышев] у нас забыл о том, чему учили в юридическом вузе — применять и соблюдать закон, а не искать пути его обхода. Я думаю, что не у одного меня сложилось такое впечатление, что мы вернулись в лихие 1990-е годы, где все решает право силы, а законники, то бишь адвокаты, «отмажут» от любой крамолы, вывернут дело так, что сам терпила, то есть потерпевший, окажется виноватым, что очутился не в то время не в том месте. Но те времена канули в лету», — подчеркнул Сергей Погодин.

Он обратил внимание на то, что свято верит в силу закона и уже 15 лет вершит правосудие в отдельно взятом районе Пензы, преподает в вузах двух городов.

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«Каждый должен заниматься своим делом: депутаты — принимать закон, юристы — защищать права, применяя этот закон, судьи — судить. Такое бремя лежит на судьях — решать судьбу человека. Когда кто-то из лиц, обличенных любыми полномочиями, преступает закон — если врач не лечит, а калечит; полицейский не защищает, а убивает; юрист, хороший юрист, не применяет закон, а ищет пути его обхода; а депутат не отстаивает интересы народа, избравшего его, а ищет способ поживиться за счет этого народа; как сказал нам государственный обвинитель в судебных прениях, быть у колодца да не напиться — за это придет суровое наказание», — отметил судья.

Сергей Погодин напомнил, что «ни от Тюрина, ни от Рябышева мы не услышали в судебном заседании слов раскаяния, ни один из них не осознал своих ошибок».

Он добавил, что «в рассмотренном деле видел только одного честного человека».

«Это Тюрин Георгий Георгиевич, который вольно или невольно был вовлечен отцом в мошенническую схему, так как именно на него был оформлен предварительный договор купли-продажи. Только он один в судебном заседании отказался от дачи показаний, так как не захотел изворачиваться. Правда ведь всего одна, двух правд не бывает», — сказал судья.

По словам Сергея Погодина, сторона защиты пыталась доказать, что «Тюрин, являясь высшим должностным лицом в городе Пензе, мог оказывать консалтинговые услуги, в том числе по узаконению самовольных построек, а Рябышев с 20-летним адвокатским стажем не осознавал незаконность своих действий».

«Я думаю, что у каждого из вас есть теперь время осознать свои ошибки. Оступиться в этой жизни может каждый, у каждого есть шанс исправиться», — отметил он, добавив, что «признают свои ошибки единицы».

«На этом я, наверное, свое обращение к Вам закончу, но, Георгий Валерьевич, Андрей Борисович, мой Вам совет на будущее — не преступайте закон», — подытожил судья.

После этого он объявил судебное заседание закрытым.