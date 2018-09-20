Экс-зампред гордумы Пензы Тюрин приговорен к 4,5 годам колонии, адвокат Рябышев — к двум Криминал

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Бывший заместитель председателя пензенской гордумы, гендиректор ООО «Корпорация «Тезаурус» Георгий Тюрин, членство которого в партии «Единая Россия» было приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела, приговорен к 4,5 годам лишения свободы; другой фигурант — адвокат Андрей Рябышев — к двум годам.

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Судья Первомайского района Пензы Сергей Погодин огласил приговор в четверг, 20 сентября.

«Суд приговорил Тюрина Георгия Валерьевича оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) в связи с отсутствием в деянии подсудимого состава преступления, […] признать за Тюриным право на реабилитацию. […] Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и назначить наказание [...] в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал он.

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Сергей Погодин добавил, что также Георгий Тюрин на два года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Он сообщил, что мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу, причем этот период — начиная с 4 мая 2017 года — будет зачтен в срок лишения свободы из расчета один день за полтора.

«Рябышева Андрея Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество) и назначить наказание [...] в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал судья, добавив, что мера пресечения изменена с домашнего ареста на содержание под стражу до вступления приговора в силу.

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Сергей Погодин пояснил, что проведенное под домашним арестом время — с 28 ноября 2017 года по 19 сентября 2018 года — будет зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за один, а время задержания адвоката — 27 и 28 ноября 2017 года — и период содержания под стражей с сегодняшнего дня — день за полтора.

«Производство по гражданскому иску Юрина прекратить. Гражданский иск Суркова оставить без рассмотрения», — сказал судья.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Андрей Рябышев был взят под стражу в зале суда, после чего обоих подсудимых под конвоем вывели из помещения.