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Дело завели на жительницу Сердобского района, обвинившую экс-супруга в изнасиловании

18:44 | 20.09.2018 | Криминал

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Сердобск, 20 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» возбуждено в отношении 40-летней жительницы Сердобского района, которая в начале августа написала заявление в правоохранительные органы с просьбой привлечь бывшего супруга к ответственности за изнасилование. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Дело завели на жительницу Сердобского района, обвинившую экс-супруга в изнасиловании

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В рамках доследственной проверки женщина призналась следователю, что оговорила бывшего мужа, пояснив, что в действительности он не совершал данного тяжкого преступления», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, комментируя свой поступок, женщина сообщила, что бывший муж систематически злоупотребляет спиртным, при этом ведет себя агрессивно, а также он нигде не работает.

«В связи с отсутствием другого жилья подозреваемая с двумя несовершеннолетними детьми вынуждена проживать с бывшим супругом в доме последнего, поэтому женщина решила избавиться от него путем привлечения к уголовной ответственности», — отметила Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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