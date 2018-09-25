В Пензе вступил в силу приговор 11 членам ОПГ по делу о краже дизтоплива Криминал

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Приговор, которым 11 жителей Пензенской и Самарской областей признаны виновными в краже дизельного топлива из нефтепродуктопровода в особо крупном размере, вступил в законную силу.

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«Суд установил, что в конце 2015 года житель Бессоновского района создал ОПГ для систематического хищения топлива через незаконное подключение из магистрального нефтепродуктопровода на территории Железнодорожного района Пензы. Кроме того, не позднее 18 августа он вступил в преступный сговор с жителем Самарской области, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о краже топлива через несанкционированную врезку в Нижней Елюзани из магистрального нефтепродуктопровода «Уфа – Западное направление» АО «Транснефть-Дружба», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она пояснила, что для осуществления преступной деятельности был построен ангар у села Нижняя Елюзань, арендовано помещение в Пензе, емкостные парки на нефтебазах в Волгограде и Пензенской области, седельные тягачи, грузовые автомобили и цистерны.

«В организованной группе были четко распределены функции между ее участниками, шла планомерная подготовка к преступлению: изготавливались врезки и отводы от них, обустраивались места для скрытого изъятия дизельного топлива, использовалось специально смонтированное оборудование, налаживались постоянные каналы вывоза похищенного в больших объемах с использованием поддельных товарно-транспортных документов, применялись меры конспирации в виде перевозки топлива в грузовиках со скрытыми емкостями, использовались для связи секретные телефоны и рации», — уточнила собеседница агентства.

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Наталья Быченкова добавила, что незаконная деятельность ОПГ была прекращена 2 октября 2016 года, часть похищенного изъята и передана потерпевшей стороне.

«В период с 24 декабря 2015 года по 2 октября 2016 года было украдено 1,6 тыс. тонн дизельного топлива. Ущерб, причиненный АО «Транснефтепродукт-Самара», составил 44 млн. рублей, АО «Транснефть-Дружба» — 10,6 млн. рублей», — уточнила она.

Пресс-секретарь уточнила, что организатор преступной группы приговорен к 5 годам лишения свободы, еще восемь человек — к срокам от 3 лет до 4 лет 3 месяцев, еще двоим назначены условные сроки.

«На приговор суда первой инстанции было подано 13 апелляционных жалоб — со стороны восьмерых осужденных, защитников и представителя потерпевшего АО «Транснефть-Дружба», которые судебной коллегией по уголовным делам областного суда оставлены без удовлетворения», — пояснила собеседница агентства.