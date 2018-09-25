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Прокуратура требует наказать педагогов, пытавшихся скрыть драку подростков в Спасске

13:31 | 25.09.2018 | Криминал

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Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Прокуратура Спасского района Пензенской области направила в следственный орган материалы проверки, проведенной по факту избиения подростка, для решения вопроса об уголовном преследовании директора местной школы и начальника отдела образования райадминистрации по ст. 293 УК РФ «Халатность» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура требует наказать педагогов, пытавшихся скрыть драку подростков в Спасске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что вопреки требованиям закона директор образовательной организации, в которой учится несовершеннолетний, причинивший телесные повреждения другому ребенку, и начальник отдела образования администрации Спасского района не сообщили о произошедшем факте в органы внутренних дел и не уведомили прокурора района. Более того, директор школы совместно с другими работниками предприняли попытки уговорить мать несовершеннолетнего потерпевшего не заявлять о драке в правоохранительные органы», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что по итогам проверки главе администрации Спасского района Юрию Ахрамееву внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности всех должностных лиц, ненадлежаще исполнивших свои обязанности, а также об увольнении директора образовательной организации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», драка школьников произошла в Спасске Пензенской области 8 сентября 2018 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».

По данным следствия, 16-летний подросток, находясь на стадионе и выясняя отношения с потерпевшим 2004 года рождения, нанес сверстнику не менее 20 ударов руками и ногами.

Один из подростков снял процесс на камеру мобильного телефона, впоследствии запись была опубликована в интернете.

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