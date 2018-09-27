В Пензе полицейские вернули владельцу украденного йоркширского терьера Криминал

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли дело о краже в Пензе йоркширского терьера и вернули собаку владельцу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Домашнее животное находилось у хозяев около 1,5 лет и без их сопровождения на улицу никогда не выходило. Накануне его исчезновения в гости к владельцам терьера пришли знакомые. На следующий день они обнаружили пропажу питомца. Когда самостоятельные поиски ни к чему не привели, мужчина обратился за помощью к полицейским», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 45-летнего пензенца, привлекавшегося к уголовной ответственности, который признался в содеянном.

«По словам подозреваемого, он вышел из квартиры без сопровождения хозяев. Уже на лестнице мужчина обратил внимание, что собака выбежала за ним. Однако вместо того, чтобы вернуть ее в квартиру, злоумышленник взял йоркширского терьера с собой, а впоследствии подарил его знакомому, который выставил животное на продажу. Осуществить сделку тот не успел, так как собаку изъяли сотрудники полиции и вернули законному владельцу», — пояснили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.