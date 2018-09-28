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В Пензе женщина лишилась почти 30 тыс. рублей, купив у мошенников путевку в пансионат

08:19 | 28.09.2018 | Криминал

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Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. 51-летняя жительница Пензы поняла, что купила путевку у мошенников, приехав на отдых в пансионат в Абхазию.

В Пензе женщина лишилась почти 30 тыс. рублей, купив у мошенников путевку в пансионат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В феврале 2018 года в интернете она нашла сайт пансионата, расположенного в Абхазии, и оформила заказ на приобретение путевки. Впоследствии на ее электронную почту поступило письмо с указанием суммы и расчетного счета для оплаты. Женщина перевела 29,5 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что когда женщина прибыла на отдых, то узнала у его работников об отсутствии у учреждения сайта.

«Место для нее никто не бронировал. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.

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