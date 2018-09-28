В Пензе подозреваемого в краже задержали спустя несколько минут после выхода из магазина Криминал

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже одежды из торгового центра на улице Плеханова в Пензе через несколько минут после того, как предполагаемый злоумышленник покинул здание магазина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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В ведомстве пояснили, что несколькими днями ранее в этом же магазине была совершена кража, после чего работники по записям камер видеонаблюдения установили, как выглядит злоумышленник, однако сразу заявлять в полицию не стали.

«Сотрудница магазина позвонила в тот момент, когда данный граждан снова зашел в торговый зал и она его узнала, предположив, что злоумышленник опять собирается совершить хищение», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что на место был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии — в итоге подозреваемый был задержан на улице, при личном досмотре у него изъята украденная одежда.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.