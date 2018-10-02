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Житель Пензы предстанет перед судом за убийство знакомого

08:08 | 02.10.2018 | Криминал

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Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. 48-летний житель Пензы обвиняется в убийстве своего знакомого в ходе конфликта, произошедшего после употребления спиртного. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензы предстанет перед судом за убийство знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 19 августа 2018 года мужчина по месту жительства распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе общения гость начал нецензурно выражаться в его адрес. На этой почве между ними произошел конфликт», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, хозяин квартиры попросил знакомого уйти, но тот схватил нож и начал размахивать им.

«Мужчина отнял нож у приятеля и нанес ему более 20 ударов в голову, туловище и руки. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — уточнила Татьяна Махницкая, добавив, что злоумышленник признал свою вину в причинении смерти.

Она отметила, что на протяжении всего периода следствия он находился под стражей.

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