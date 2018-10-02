Житель Пензы предстанет перед судом за убийство знакомого Криминал

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. 48-летний житель Пензы обвиняется в убийстве своего знакомого в ходе конфликта, произошедшего после употребления спиртного. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в ночь на 19 августа 2018 года мужчина по месту жительства распивал спиртные напитки со своим знакомым. В ходе общения гость начал нецензурно выражаться в его адрес. На этой почве между ними произошел конфликт», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, хозяин квартиры попросил знакомого уйти, но тот схватил нож и начал размахивать им.

«Мужчина отнял нож у приятеля и нанес ему более 20 ударов в голову, туловище и руки. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — уточнила Татьяна Махницкая, добавив, что злоумышленник признал свою вину в причинении смерти.

Она отметила, что на протяжении всего периода следствия он находился под стражей.