В зареченском магазине задержан грабитель, пытавшийся скрыться с пачкой денег из кассы Криминал

Заречный, 3 октября 2018. PenzaNews. Бойцы Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося присвоить пачку денег, находившихся в кассе одного из магазинов, расположенных на улице Ленина в Заречном Пензенской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Стражи порядка прибыли на место после срабатывания кнопки тревожной сигнализации.

«Бойцами Росгвардии был задержан 34-летний гражданин. Как было установлено, он пытался похитить 35 тыс. рублей. Продавец магазина пояснила, что неизвестный мужчина, совершая оплату покупки, заметил в кассе пачку денежных купюр, после чего резко схватил их и попытался скрыться», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.