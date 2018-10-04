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В Наровчате юноша отработает 80 часов за кражу из аптеки

11:26 | 04.10.2018 | Криминал

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Наровчат, 4 октября 2018. PenzaNews. Несовершеннолетний юноша, признанный судом виновным в краже из аптеки, расположенной в здании поликлиники участковой больницы в Наровчате Пензенской области, приговорен к 80 часам обязательных работ.

В Наровчате юноша отработает 80 часов за кражу из аптеки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что молодой человек в июне 2018 года в ночное время проник в здание поликлиники, после чего, разбив стекло витрины, похитил из аптечного пункта, расположенного на первом этаже, денежный кассовый ящик с находившимися там деньгами в сумме 3 тыс. 400 рублей, аскорбиновую кислоту, четыре упаковки пластыря, несколько пачек презервативов, а также два теста на беременность», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

По его словам, в своими действиями юноша нанес аптеке ущерб на общую сумму почти 5,5 тыс. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — добавил собеседник агентства.

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