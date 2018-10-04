Жителя Пензы будут судить за организацию азартных игр и нарушение авторских прав Криминал

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. 36-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, летом 2017 года мужчина 1982 года рождения решил незаконно организовать и проводить на территории Пензы азартные игры с использованием соответствующего оборудования. В этих целях он приискал акционерное общество, занимающееся лицензированной букмекерской деятельностью, разрешенной на территории РФ. Находясь в Москве, злоумышленник встретился с представителем данной организации, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, получил от него одобрение на открытие двух пунктов приема ставок в Пензе под брендом вышеуказанной компании», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что затем знакомый предоставил мужчине в субаренду два помещения, расположенных на улице Володарского и проспекте Победы.

«В конце августа – начале сентября 2017 года злоумышленник разместил в предоставленных помещениях не менее 13 единиц игрового оборудования. [...] На терминалах было установлено программное обеспечение, при помощи которого пункты приема ставок приисканного им акционерного общества осуществляют свою букмекерскую деятельность», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, впоследствии обвиняемый установил на каждый игровой автомат ПО, позволяющее осуществлять незаконное проведение азартных игр с денежным выигрышем, при этом он знал, что исключительное право на его использование принадлежит определенной компании.

«Правообладателю обвиняемым причинен ущерб в особо крупном размере, поскольку общая стоимость 13 объектов авторского права составляет более 2,6 млн. рублей», — сказала представитель следственного управления.

Она уточнила, что мужчина подобрал кассиров и администраторов, которые осуществляли публичный показ игровых программ, выдавали выигрыши и составляли отчеты о выручке, при этом они думали, что данная деятельность относится к разрешенной букмекерской.

«В ходе предварительного следствия злоумышленник вину в совершении инкриминируемых деяний не признал», — пояснила Татьяна Махницкая.