Жительница Пензы лишилась более 700 тыс. рублей, став жертвой телефонного мошенничества Криминал

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции начали проверку по факту телефонного мошенничества на общую сумму 708 тыс. рублей, жертвой которого стала жительница Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«В 2013 году по одному из телеканалов женщина увидела рекламу экстрасенсов и позвонила по номеру, указанному на экране. Она сообщила собеседнику, что испытывает проблемы со здоровьем. Неизвестный ответил, что экстрасенсы готовы вылечить женщину дистанционно — по телефону. При этом стоимость каждого сеанса составит от 12 до 15 тыс. рублей. Гражданка согласилась на эти условия. Она переводила деньги, ждала телефонного звонка и выслушивала то, что говорили ей экстрасенсы», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что вскоре женщина поняла, что не чувствует улучшения, и попросила отдать обратно ей около 100 тыс. рублей, однако этого не сделано не было, при этом она не стала обращаться в полицию, поскольку все же надеялась на возврат денег.

«В конце августа 2018 года ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником несуществующего департамента МВД Санкт-Петербурга, и сказал, что собеседнице полагается компенсация в 450 тыс. рублей. После этого разговор продолжился с некой женщиной, представившейся сотрудницей главпочтамта. Она пояснила, что за перевод необходимо заплатить налог в размере 13% от суммы компенсации — 58 тыс. рублей. Эти деньги, следуя указаниям незнакомки, жительница Пензы перечислила на имя неизвестного ей человека безадресным переводом», — уточнили в управлении.

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В полиции добавили, что на следующий день ей позвонил «сотрудник прокуратуры».

«Он сказал, что за свои действия она должна заплатить штраф в 200 тыс. рублей, и продиктовал реквизиты для перечисления денег. Заявительница отправилась в банк, где оформила кредитную карту на 145 тыс. рублей, сняла эти деньги и перевела по реквизитам, которые ей сообщил незнакомец», — сказали в пресс-службе.

В УМВД отметили, что в дальнейшем женщине поступило еще несколько звонков.

«Первый — от сотрудницы несуществующего департамента МВД из Санкт-Петербурга, которая сказала, что требуется перевести 50 тыс. рублей судебным приставам. Через день позвонил неизвестный, который назвался начальником судебных приставов, и сказал, что во избежание наказания за мошенничество нужно перечислить еще 300 тыс. рублей. Чтобы собрать необходимые суммы, заявительница оформила крупные кредиты в двух банках, а также заняла 100 тыс. рублей у близкой родственницы», — сообщили в ведомстве, добавив, что в завершение ей поступил еще звонок от «работника прокуратуры».

«Он сказал, что в отношении собеседницы собираются возбудить дело за мошенничество, но чтобы избежать неприятностей, необходимо перечислить 1 млн. 900 тыс. рублей. Заявительница ответила, что таких денег у нее нет. Впоследствии она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — добавили в пресс-службе.