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Житель Пензы лишился более 25 тыс. рублей при продаже детской коляски

09:42 | 09.10.2018 | Криминал

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Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. 38-летний житель Пензы лишился 26 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников при продаже детской коляски на сайте Avito.ru. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Житель Пензы лишился более 25 тыс. рублей при продаже детской коляски. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он разместил объявление о продаже детской коляски. Через 1,5 часа ему позвонил неизвестный и сказал, что желает приобрести товар. Под предлогом перечисления предоплаты злоумышленник попросил сообщить номер банковской карты и коды подтверждения, которые поступят в SMS», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчина передал незнакомцу запрашиваемую информацию, после чего с его счета были списаны деньги.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению личности злоумышленника, по факту мошенничества проводится проверка.

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