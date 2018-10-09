Житель Пензы лишился более 25 тыс. рублей при продаже детской коляски Криминал

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. 38-летний житель Пензы лишился 26 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников при продаже детской коляски на сайте Avito.ru. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Он разместил объявление о продаже детской коляски. Через 1,5 часа ему позвонил неизвестный и сказал, что желает приобрести товар. Под предлогом перечисления предоплаты злоумышленник попросил сообщить номер банковской карты и коды подтверждения, которые поступят в SMS», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчина передал незнакомцу запрашиваемую информацию, после чего с его счета были списаны деньги.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению личности злоумышленника, по факту мошенничества проводится проверка.