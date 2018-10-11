Мужчина из Пензы, начавший бизнес в Египте, предстанет перед судом в Астрахани Криминал

Астрахань, 11 октября 2018. PenzaNews. 45-летний мужчина из Пензы, который уехал на постоянное местожительства в Египет, но в марте 2018 был этапирован Интерполом в Россию, предстанет перед судом в Астрахани по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Астраханской области, ранее он, якобы работая представителем частной компании, заключил с руководителем одной из региональных рыболовецких артелей договор на поставку мороженой рыбы массой 10 тонн.

«Астраханец пояснил, что за годы сотрудничества пензенец проявил себя как добросовестный партнер, всегда производивший расчеты вовремя. Полностью доверяя ему, потерпевший отправил леща и воблу на сумму более 320 тыс. рублей без предоплаты. В телефонном разговоре обвиняемый, подтвердив получение продукции, сообщил, что отправил ее на реализацию и позднее произведет оплату. Через некоторое время партнер сказал астраханцу, что купил квартиру, и просил подождать с расчетом. Руководитель артели, связавшись напрямую с предпринимателем, выяснил, что ее торговый представитель давно уволился и уехал из города», — пояснили в полиции.

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В пресс-службе добавили, что после появления информации о переезде злоумышленника за границу он был объявлен в международный розыск.

«В ходе следствия установлено, что, не имея никаких юридических полномочий, мужчина ввел астраханца в заблуждение и убедил его в законности и правомочности совершаемой сделки. Деньги, полученные от реализации рыбной продукции, он потратил для открытия бизнеса по изготовлению колбас и блюд русской кухни в Египте», — сказали в УМВД.

В ведомстве уточнили, что на данный момент расследование завершено, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.