Беглый пензенский бизнесмен Шматко советовал Звонову уехать из России Криминал

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Обвиняемый в мошенничестве бизнесмен из Пензы Алексей Шматко, скрывающийся от российского правосудия за рубежом, рекомендовал своему знакомому — бывшему гендиректору АО «Оператор электронного правительства», председателю совета межрегионального научно-производственного кластера «Росоператор» Олегу Звонову, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» — уехать из страны в Лондон.

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«Я лично несколько раз ему говорил в начале августа, чтобы он в срочном порядке уезжал, но Олег был непреклонен, он уверен в своей невиновности», — написал Алексей Шматко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Олег Звонов — «настоящий патриот своей родины», который намерен построить в Пензе IT-деревню для программистов.

«И, зная энергию и таланты Олега Звонова, я ему верю, что он построит ее в Пензе», — добавил беглый бизнесмен.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пензенский бизнесмен Алексей Шматко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В марте 2012 года уголовное дело было приостановлено, так как фигурант скрылся от следствия. В рамках международного розыска было установлено, что Алексей Шматко проживает в Великобритании. С 2015 года осуществляется процедура его экстрадиции в Россию.

29 августа 2018 года в отношении экс-руководителя АО «Оператор электронного правительства», председателя совета МНПК «Росоператор» Олега Звонова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, материальный ущерб, причиненный акционерному обществу его действиями, составляет не менее 38 млн. рублей.