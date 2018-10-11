В Сердобске возбуждено дело по факту смерти мужчины после драки у вокзала Криминал

Сердобск, 11 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в Сердобске Пензенской области в связи с кончиной мужчины 1979 года рождения после драки, произошедшей у вокзала.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 8 октября около железнодорожного вокзала города Сердобска между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, который перерос в драку. В это время из торговой точки, расположенной неподалеку, вышел потерпевший. Решив, что последний будет заступаться за своих знакомых и примет участие в драке, подозреваемый первым нанес ему удар кулаком по лицу, отчего тот упал. В результате потерпевший ударился головой об асфальт и потерял сознание», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Читайте также

Пропавшая без вести девушка найдена мертвой под Сердобском

Она пояснила, что приятели привели мужчину в чувства и доставили его домой, где он спустя некоторое время умер.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть 39-летнего мужчины наступила от травмы головы», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего — допрашиваются свидетели, проводятся проверки показаний на месте, назначены судебные медицинская, биологическая и психолого-психиатрическая экспертизы.