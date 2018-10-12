Девочка, похищенная родным отцом в Пензенской области, найдена в Кирове — СКР Криминал

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Девочка 2014 года рождения, которая была похищена в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области, найдена в Кирове. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 10 октября девочка была похищена неизвестными лицами на улице Солнечной в Шемышейке. В момент похищения потерпевшая прибыла к дому на автомашине со своим отчимом и матерью последнего. В этот момент к ним подошли трое мужчин, отчиму девочки и его матери брызнули в лицо из газового баллончика, отобрали малолетнюю и скрылись с ней на автомашине в неизвестном направлении. Благодаря грамотно спланированной работе сотрудников регионального Следственного комитета и УМВД России по Пензенской области в течение нескольких часов установлено, что девочка была перевезена в Киров», — пояснила собеседница агентства.

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Она уточнила, что в четверг, 11 октября, кировские полицейские задержали лиц, причастных к похищению ребенка, с ними проводятся следственные действия.

«Следственным управлением принимаются меры, направленные на доставление девочки в Пензу и передачу ее матери. Жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила, что к похищению малолетней причастен ее отец 1977 года рождения, который не лишен родительских прав.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Органом следствия будет детально исследована ситуация похищения, определена роль и дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — добавила представитель управления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».