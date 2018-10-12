Пенсионерка из Пензы проведет 4 года в колонии за смерть мужа, обидевшего кошку Криминал

Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым 66-летняя жительница Пензы осуждена к 4 годам лишения свободы за смерть супруга, обидевшего кошку, вступил в законную силу.

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«Установлено, что в дневное время 20 мая 2018 года женщина на кухне своей квартиры на улице Чапаева в Пензе занималась приготовлением пищи. Когда ее 65-летний супруг в состоянии алкогольного опьянения зашел в помещение, к нему подбежала домашняя кошка. Мужчина сначала отшвырнул ее, а затем выбросил в окно первого этажа. Возмутившись проведением мужа, женщина нанесла ему один удар ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью. Затем она сама обработала рану», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что в день инцидента потерпевший от вызова скорой помощи отказался и был госпитализирован позднее, а спустя несколько суток скончался в больнице.

«Не согласившись с приговором, осужденная и ее адвокат обжаловали его в апелляционном порядке, ссылаясь на отсутствие умысла на причинение вреда здоровью супруга и строгость назначенного наказания. Однако облсуд в соответствии с позицией участвовавшего в деле прокурора оставил жалобу без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменения», — пояснила собеседница агентства.