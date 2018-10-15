EN
08:52:44 Понедельник, 15 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Лунинском районе женщина стала жертвой мошенников, пытаясь взять кредит через сецсеть

08:43 | 15.10.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. 45-летняя женщина обратилась в полицию Лунинского района Пензенской области с заявлением о мошенничестве, жертвой которого она стала, пытаясь взять кредит с помощью переписки в социальной сети «Одноклассники».

В Лунинском районе женщина стала жертвой мошенников, пытаясь взять кредит через сецсеть. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соцсети к ней в друзья добавился неизвестный ранее пользователь, на странице которого была указана информация о предоставлении кредита под небольшой процент. Заявительница заинтересовалась этим предложением», — пояснили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что несколько недель спустя она написала данному пользователю сообщение с просьбой предоставить кредит в 100 тыс. рублей.

«Она получила ответ, что для получения займа необходимо внести первоначальный взнос и оплатить страховку в сумме 6 тыс. 300 рублей. Заявительница перевела на счет банковской карты запрашиваемую сумму, после чего ее страница была добавлена в черный список», — добавили в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская «Империя» на третьем месте завершила групповой этап ЧР по регби-7 В пензенской Заре восстановлено водоснабжение
Митрополит Серафим возглавил службу в Покровском соборе Пензы в престольный праздник Пензенская прокуратура выявила нарушения при проверке сведений о доходах госслужащих
В Мокшанском районе раскрыта серия квартирных краж Мэр Пензы проверил, как идет ремонт улицы Попова
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама