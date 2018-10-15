В Лунинском районе женщина стала жертвой мошенников, пытаясь взять кредит через сецсеть Криминал

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. 45-летняя женщина обратилась в полицию Лунинского района Пензенской области с заявлением о мошенничестве, жертвой которого она стала, пытаясь взять кредит с помощью переписки в социальной сети «Одноклассники».

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«В соцсети к ней в друзья добавился неизвестный ранее пользователь, на странице которого была указана информация о предоставлении кредита под небольшой процент. Заявительница заинтересовалась этим предложением», — пояснили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что несколько недель спустя она написала данному пользователю сообщение с просьбой предоставить кредит в 100 тыс. рублей.

«Она получила ответ, что для получения займа необходимо внести первоначальный взнос и оплатить страховку в сумме 6 тыс. 300 рублей. Заявительница перевела на счет банковской карты запрашиваемую сумму, после чего ее страница была добавлена в черный список», — добавили в пресс-службе.