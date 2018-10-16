Жительница Сердобского района оштрафована за ложный донос об изнасиловании Криминал

Сердобск, 16 октября 2018. PenzaNews. 40-летняя жительница Сердобского района Пензенской области, признанная судом виновной в заведомо ложном доносе на бывшего супруга об изнасиловании, оштрафована на 10 тыс. рублей.

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«Судом установлено, что 7 августа женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подала в правоохранительные органы письменное заявление об изнасиловании. Оно было зарегистрировано в установленном порядке. По данному факту была проведена процессуальная проверка, в ходе которой выяснилось, что информация не соответствовала действительности», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

По его словам, выяснилось, что в тот день у бывших супругов была интимная связь по обоюдному согласию.

«Женщина призналась, что на почве произошедшего скандала из-за спиртного она разозлилась и затем позвонила в полицию, сообщив, что ее изнасиловал бывший муж. Поскольку своими действиями она помешала нормальной работе правоохранительных органов, нарушила законные права и интересы мужчины, в отношении нее было возбуждено уголовное дело. В суде она полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась», — пояснил собеседник агентства.