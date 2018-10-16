Жителя Пензы будут судить за попытку сбыть поддельные 5-тысячные купюры Криминал

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. 21-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконное хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Как установлено органом следствия, в августе 2018 года молодой человек получил от своего друга, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве возврата долга не менее пяти поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5 тыс. рублей каждый», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, зная, что деньги являются фальшивыми, мужчина расплачивался ими в магазинах Пензы, покупая товар не небольшую сумму и получая в качестве сдачи подлинные купюры.

«Поддельные купюры он сбывал в торговом центре «Коллаж», магазинах «Караван», «Красное и Белое», — уточнила Светлана Артамонова.

Она добавила, что очередная такая попытка, предпринятая в магазине «Караван» на улице Луначарского, завершилась неудачей — продавец выявил подделку и вызвал сотрудников полиции, при этом молодой человек скрылся с места преступления, но впоследствии был арестован.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Пензы», — отметила старший помощник прокурора.