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В Пензе мужчина стал жертвой мошенничества, пытаясь выгодно вложить деньги

10:11 | 17.10.2018 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. 23-летний мужчина в Пензе лишился 18 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника в социальной сети «ВКонтакте», который предложил ему выгодно вложить сбережения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензе мужчина стал жертвой мошенничества, пытаясь выгодно вложить деньги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальной сети он получил сообщение от незнакомого ранее пользователя с предложением приумножить денежные средства. В тот же день мужчина произвел по реквизитам, указанным неизвестным, четыре перевода на общую сумму 18 тыс. рублей. Впоследствии он потребовал от незнакомца вернуть деньги, но не получил их обратно», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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