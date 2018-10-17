В Пензе мужчина стал жертвой мошенничества, пытаясь выгодно вложить деньги Криминал

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. 23-летний мужчина в Пензе лишился 18 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника в социальной сети «ВКонтакте», который предложил ему выгодно вложить сбережения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«В социальной сети он получил сообщение от незнакомого ранее пользователя с предложением приумножить денежные средства. В тот же день мужчина произвел по реквизитам, указанным неизвестным, четыре перевода на общую сумму 18 тыс. рублей. Впоследствии он потребовал от незнакомца вернуть деньги, но не получил их обратно», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.