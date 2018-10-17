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В Пензе девять человек обвиняются в махинациях в сфере автострахования на 3 млн. рублей

15:42 | 17.10.2018 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», предъявлено в Пензе девятерым участникам организованной группы, в том числе двоим полицейским, которым вменяется инсценировка ДТП с целью незаконного получения выплат. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе девять человек обвиняются в махинациях в сфере автострахования на 3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Решением суда троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнила собеседница агентства, добавив, что еще шестеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Она добавила, что, по данным следствия, организованную преступную группу в 2013 году создал житель Пензы 1988 года рождения.

«Ее участники с марта 2013 года по март 2018-го с целью незаконного получения страховых выплат по заключенным ими ранее с публичным акционерным обществом «Страховая компания «Росгосстрах» договорам ОСАГО и КАСКО умышленно инсценировали не менее 26 ДТП на территории Пензы и области, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон. В дальнейшем обвиняемые, используя формальные осмотры поврежденных транспортных средств в организации «Региональный экспертный центр» и выполненные на их основании отчеты о стоимости восстановительного ремонта, подавали в страховую компанию пакеты документов, необходимых для получения выплат», — пояснила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что в итоге на лицевые счета, открытые на имя членов группы, от страховой компании поступили денежные средства на общую сумму более 3 млн. рублей.

Представитель следственного управления добавила, что в настоящее время устанавливается круг всех лиц, причастных к махинациям.

«Изъяты автомашины обвиняемых, которые использовались при инсценировках ДТП», — сказала собеседница агентства.

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