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После исчезновения человека под Пензой возбуждено дело по статье «Убийство»

14:05 | 18.10.2018 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту безвестного исчезновения 47-летнего мужчины в Иссинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

После исчезновения человека под Пензой возбуждено дело по статье «Убийство». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 16 июля 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял подсобные работы около одного из домов на улице Центральной в селе Широкоис. Вечером того же дня он ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что органом следствия принято решение о возбуждении уголовного дела, поскольку мужчина ранее намерений уехать не высказывал, однако с 16 июля он не выходил на связь с родственниками.

Пропавший родился 18 октября 1970 года, проживал в селе Родники Лунинского района. На вид ему 50 лет, рост 160–174 см, среднего телосложения, волосы черные, короткие, носит усы. Был одет в черную майку, серые брюки, обут в черные сланцы.

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