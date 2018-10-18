После исчезновения человека под Пензой возбуждено дело по статье «Убийство» Криминал

Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту безвестного исчезновения 47-летнего мужчины в Иссинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 16 июля 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществлял подсобные работы около одного из домов на улице Центральной в селе Широкоис. Вечером того же дня он ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что органом следствия принято решение о возбуждении уголовного дела, поскольку мужчина ранее намерений уехать не высказывал, однако с 16 июля он не выходил на связь с родственниками.

Пропавший родился 18 октября 1970 года, проживал в селе Родники Лунинского района. На вид ему 50 лет, рост 160–174 см, среднего телосложения, волосы черные, короткие, носит усы. Был одет в черную майку, серые брюки, обут в черные сланцы.