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В Пензе мошенники разыграли перед жертвой спектакль с бесхозной пачкой «денег»

08:42 | 19.10.2018 | Криминал

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Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Двое мужчин завладели ценными вещами и деньгами женщины в Пензе, разыграв перед ней спектакль с якобы потерянной пачкой «денег». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе мошенники разыграли перед жертвой спектакль с бесхозной пачкой «денег». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Около магазина женщину остановил неизвестный мужчина и попросил у нее телефон, чтобы позвонить своей знакомой. На звонок никто не отвечал. В этот момент незнакомец обратил внимание на лежавшую на земле пачку денег, завернутую в кулек. Женщина предложила отнести деньги в магазин, предполагая, что их кто-то потерял и вернется за ними, но злоумышленник предпочел отойти в сторону и их поделить», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что вскоре их догнал молодой человек, который представился владельцем потерянных денег и попросил их вернуть.

«Первый мужчина сообщил, что никаких денег он не брал и здесь находится по поводу встречи с риелтором. «Хозяин денег» предложил ему вернуться в магазин. Злоумышленник разделил пачку купюр и положил их в пакет женщине. В залог он потребовал у нее кошелек с деньгами, где находились деньги в сумме 1 тыс. 600 рублей, а также золотую цепочку с крестиком и серьги. После этого мужчины ушли и больше не возвращались», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что деньги оказались муляжом.

«Прождав около 10 минут, женщина обратилась в полицию. По ее описанию были составлены фотороботы предполагаемых преступников. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — пояснили в управлении.

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