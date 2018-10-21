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В Пензе злоумышленник стрелял по дому, в котором находились супруги и трое детей

13:13 | 21.10.2018 | Криминал

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Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» возбуждено в Пензе после того, как злоумышленник с помощью приклада разбил окно входной двери частного домовладения, в котором находились супруги и трое детей, проник в помещение веранды и произвел выстрел в окно спальни. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе злоумышленник стрелял по дому, в котором находились супруги и трое детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастного к совершению данного преступления мужчины, который был задержан у себя дома», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что у него было изъято два карабина «Сайга», патроны и одежда, которая была на мужчине в момент совершения преступления.

«Потерпевшие пояснили, что подозреваемый имел строительную бригаду, которая проводила работы на территории домовладения и на их предприятии. Никаких конфликтных ситуаций между ними не возникало», — отметили в УМВД.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 октября на пруду около села Степановка Лунинского района Пензенской области неизвестный мужчина выстрелил в сторону семьи с детьми на другом берегу. В результате случившегося никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.

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