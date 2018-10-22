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Под Пензой мужчина подозревается в присвоении денег, выданных на ремонт планшета

08:43 | 22.10.2018 | Криминал

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Каменка, 22 октября 2018. PenzaNews. 26-летний житель Пензы подозревается в присвоении 10 тыс. рублей, которые каменский предприниматель выдала ему для ремонта планшета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Под Пензой мужчина подозревается в присвоении денег, выданных на ремонт планшета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В торговом центре мужчина заключил устный договор с индивидуальным предпринимателем на ремонт планшетного компьютера. Женщина передала ему устройство и деньги для приобретения запасных частей. Злоумышленник присвоил деньги себе и потратил их по своему усмотрению», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что мужчина является безработным, ранее он привлекался к уголовной ответственности.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», — добавили в управлении.

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