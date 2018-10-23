В Пензе вступил в силу приговор за кражу лотерейных билетов и продуктов из помещения почты Криминал

Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, которым четверо жителей Каменского района признаны виновными в кражах из почтовых отделений и магазина.

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«Установлено, что двое братьев и их друг решили совершить кражу в отделении почтовой связи села Покровская Арчада Каменского района. Ночью 6 февраля 2018 года на автомобиле они подъехали к зданию почты. Водитель остался в салоне, а двое злоумышленников при помощи принесенных с собою гвоздодеров вырвали металлическую решетку на окне, демонтировали раму и проникли в помещение, откуда взяли лотерейные билеты, продукты питания и другие товары. В результате их преступления управлению федеральной почтовой связи по Пензенской области был причинен ущерб на сумму более 19 тыс. рублей, также они похитили 15,5 тыс. рублей, принадлежащие начальнику отделения», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, следующие преступления злоумышленники совершили уже вчетвером этой же ночью.

«Они приехали в село Кирово Сердобского района. Взломав дверь, мужчины проникли в магазин, откуда украли деньги, продукты и хозяйственные товары. Ущерб, причиненный собственнице торговой точки, составил более 34 тыс. рублей, также они взяли 8,5 тыс. рублей, принадлежащие продавщице. Затем они проникли в почтовое отделение, расположенное в этом же селе, откуда украли товар на сумму свыше 6 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что мужчины признали свою вину и добровольно возместили ущерб.

«Ранее судимые братья приговорены каждый к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Их подельнику 1995 года рождения назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Четвертый злоумышленник приговорен к исправительным работам сроком на 1 год 10 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 15% ежемесячно. Не согласившись, трое из них подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», — добавила Наталья Быченкова.