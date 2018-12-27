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В Наровчате присяжные оправдали мужчину, обвинявшегося в смерти племянника

09:50 | 27.12.2018 | Криминал

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Наровчат, 27 декабря 2018. PenzaNews. Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт мужчине, который обвинялся в причинении тяжких телесных повреждений своему племяннику, от которых тот скончался, в Наровчатском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Наровчатского районного суда.

В Наровчате присяжные оправдали мужчину, обвинявшегося в смерти племянника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно материалам уголовного дела, 2 июня 2018 года мужчина приехал в село Рождественно-Тезиково. С автобуса его встретил 22-летний двоюродный племянник, который помог донести сумки и зашел в гости. Родственники сели выпивать, но поссорились. Разозлившись мужчина якобы взял нож на кухне и ударил им племянника в живот, после чего молодой мужчина смог выйти из дома, однако вскоре скончался на улице от полученной раны», — пояснил он.

По словам представителя суда, мужчина виновным себя не признал.

«Коллегия присяжных заседателей сочла доказанным то, что деяние имело место, вместе с тем посчитав подсудимого не причастным к совершению преступления. 26 декабря на основании вердикта присяжных заседателей суд вынес в отношении него оправдательный приговор. Избранная мужчине на период судебного разбирательства мера пресечения в виде заключения под стражу судом отменена. Приговор в законную силу не вступил», — добавил собеседник агентства.

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