Пензенского оптового поставщика рыбы обманули на 500 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Пензенский предприниматель, занимающийся оптовой продажей замороженной рыбы, лишился 500 тыс. рублей, став жертвой мошенничества.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К нему обратился некий мужчина, который был готов приобрести партию замороженной скумбрии общим весом 3 тонны. Мужчины договорились о сделке. На электронную почту продавца поступили копии банковских платежных документов на общую сумму около полумиллиона рублей. Проверить их подлинность в тот день предприниматель не смог, так как была суббота, а покупатель торопил с отправкой товара», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Тамбовской области.

В ведомстве добавили, что мужчины договорились о перевозке партии рыбы из Пензы в Мичуринск, но затем покупатель изменил место приема товара на Тамбов, где на одной из оптовых баз произошла отгрузка товара, после чего покупатель уехал.

Читайте также

Вступил в силу приговор жительнице Пензы, которая «заняла» 11 млн. рублей

«В понедельник пензенский предприниматель выяснил в банке, что полученные платежные документы являются поддельными, а в реальности такой фирмы-покупателя не существует, поэтому и деньги за отпущенный товар не поступили на расчетный счет продавца. Он приехал в Тамбов и написал заявление о совершении в отношении него мошенничества», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что впоследствии удалось установить личность подозреваемого — им оказался 52-летний судимый житель Воронежа.

«Мужчина признался в мошенничестве и рассказал, что сразу после отгрузки партии рыбы в Тамбове она была перегружена в другую машину и перепродана в Саратове», — отметили в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.