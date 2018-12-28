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Пензенского оптового поставщика рыбы обманули на 500 тыс. рублей

14:26 | 28.12.2018 | Криминал

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Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Пензенский предприниматель, занимающийся оптовой продажей замороженной рыбы, лишился 500 тыс. рублей, став жертвой мошенничества.

Пензенского оптового поставщика рыбы обманули на 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К нему обратился некий мужчина, который был готов приобрести партию замороженной скумбрии общим весом 3 тонны. Мужчины договорились о сделке. На электронную почту продавца поступили копии банковских платежных документов на общую сумму около полумиллиона рублей. Проверить их подлинность в тот день предприниматель не смог, так как была суббота, а покупатель торопил с отправкой товара», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Тамбовской области.

В ведомстве добавили, что мужчины договорились о перевозке партии рыбы из Пензы в Мичуринск, но затем покупатель изменил место приема товара на Тамбов, где на одной из оптовых баз произошла отгрузка товара, после чего покупатель уехал.

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«В понедельник пензенский предприниматель выяснил в банке, что полученные платежные документы являются поддельными, а в реальности такой фирмы-покупателя не существует, поэтому и деньги за отпущенный товар не поступили на расчетный счет продавца. Он приехал в Тамбов и написал заявление о совершении в отношении него мошенничества», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что впоследствии удалось установить личность подозреваемого — им оказался 52-летний судимый житель Воронежа.

«Мужчина признался в мошенничестве и рассказал, что сразу после отгрузки партии рыбы в Тамбове она была перегружена в другую машину и перепродана в Саратове», — отметили в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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