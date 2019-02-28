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Трактор раздавил человека на пензенском мусорном полигоне — СКР

13:35 | 28.02.2019 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели жителя Пензы 1964 года рождения на полигоне для захоронения отходов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Трактор раздавил человека на пензенском мусорном полигоне — СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что трагический инцидент произошел более месяца назад.

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«По данным следствия, утром 16 января 2019 года машинист бульдозера муниципального унитарного предприятия по очистке города, управляя трактором с бульдозерным оборудованием на гусеничном ходу, выполняя работы по разравниванию мусора на полигоне твердых бытовых отходов на улице Осенней в Пензе, совершил по неосторожности наезд на 55-летнего мужчину. Потерпевшему была причинена тупая сочетанная травма головы, груди, живота и позвоночника с повреждением костей скелета и внутренних органов, от которой наступила его смерть на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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