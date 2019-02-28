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В Пензе предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты почти 1 млн. рублей налогов

14:52 | 28.02.2019 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в Пензе, подозревается в уклонении от уплаты около 1 млн. рублей налогов.

В Пензе предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты почти 1 млн. рублей налогов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, индивидуальный предприниматель путем включения в налоговую декларацию и иные документы заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения за 2017 год в сумме более 950 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что это превышает 90% от общей суммы налогов, подлежащих уплате.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что также принимаются меры, направленные на погашение подозреваемым задолженности.

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