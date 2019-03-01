В Пензе осужден мужчина, сообщивший о бомбе в «КаГау» из-за отказа продать ему спиртное Криминал

Пенза, 1 марта 2019. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено 26-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

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По его словам, 25 ноября 2018 года в 6.02 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения около торгового центра «КаГау», позвонил в центр обработки экстренных вызовов системы «112», куда передал ложные сведения о якобы заложенной в магазине бомбе.

«В результате проведенных мероприятий информация об угрозе взрыва не подтвердилась», — уточнил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

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«Он пояснил, что сообщил о заложенной в ТЦ «КаГау» бомбе из-за чувства обиды на бармена заведения, находящегося в подвальном помещении торгового центра, которая отказалась продавать ему спиртные напитки по причине отсутствия паспорта», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что по итогам рассмотрения дела удовлетворены гражданские иски прокурора, в счет возмещения ущерба с осужденного взыскано: в пользу 6-го отряда ФПС — более 3 тыс. рублей, УМВД России по Пензенской области — около 3,6 тыс. рублей, станции скорой медицинской помощи — почти 4 тыс. рублей, регионального управления Росгвардии — примерно 3,7 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.