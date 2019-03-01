Конфликт на КПП Заречного обернулся для женщины условным сроком Криминал

Заречный, 1 марта 2019. PenzaNews. Наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначено 28-летней жительнице Заречного Пензенской области, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, утром 3 ноября 2018 года нетрезвая женщина, находясь на городском контрольно-пропуском пункте в районе проспекта Мира в зоне для проезда автомобилей отказалась выйти из машины такси и пешком пройти через помещение КПП.

«Она была доставлена в комнату дежурного помощника коменданта стрелкового взвода комендатуры и бюро пропусков для составления протокола о нарушении пропускного режима», — пояснила собеседница агентства.

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По словам представителя следственного управления, женщина, осознав, что в отношении нее будет составлен протокол, а зональный пропуск — изъят и помещен в контролирующую ячейку, начала вести себя агрессивно.

«Дежурный помощник коменданта потребовал, чтобы она успокоилась и прекратила противоправные действия. В ответ женщина схватилась рукой за ухо представителя власти, а затем толкнула в сторону его лица дверцу окна для обращений граждан», — сказала Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что удар пришелся мужчине в область нижней челюсти.

«Приговор пока не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.