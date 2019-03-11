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В Пензе ликвидирован наркопритон

08:29 | 11.03.2019 | Криминал

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность наркопритона на улице Медицинской в Пензе.

В Пензе ликвидирован наркопритон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Его организаторами являлись владелец квартиры 1976 года рождения и его знакомая 1987 года рождения. Мужчина предоставлял помещение для противоправных целей, а женщина занималась изготовлением дезоморфина и приглашала других лиц для употребления запрещенного вещества», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что стражам порядка удалось задокументировать несколько фактов предоставления помещения потребителям наркотиков.

«В момент задержания в квартире, кроме хозяина жилища и его знакомой, находились двое посетителей», — отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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