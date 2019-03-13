Уроженца Ставрополья будут судить в Пензе за сбыт фальшивых денег Криминал

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Уроженец Ставропольского края 1996 года рождения предстанет в Пензе перед судом по обвинению в сбыте поддельных денежных купюр.

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«В ходе следствия установлено, что в сентябре 2018 года злоумышленник освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за разбой. Через некоторое время на территории Ставрополья он приобрел у не установленных следствием лиц партию фальшивых банковских билетов номиналом 5 тыс. рублей в количестве не менее 32 штук и приехал в Пензу с целью их сбыта», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что мужчина действовал по одной схеме.

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«Он заходил в магазины, приобретал алкогольные напитки на сумму около 500 рублей и расплачивался за покупку поддельными купюрами. Обвиняемому удалось таким образом сбыть две фальшивки, пользуясь тем, что продавцы при проверке с помощью детекторов не замечали отличия переданных им банковских билетов от настоящих», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что в третьем магазине работники оказались более бдительными — они закрыли дверь, чтобы помешать злоумышленнику покинуть помещение до приезда стражей порядка, однако ему удалось открыть ее и убежать.

«При этом фальшивку он оставил на кассе. Впоследствии полицейские установили, что данная купюра была изготовлена тем же способом, что и две другие поддельные банкноты, обнаруженные несколькими днями ранее. Отличались они только последними цифрами номера», — отметили в УМВД.

В управлении уточнили, что злоумышленник был задержан в Самаре, там у него изъяли 29 поддельных купюр.