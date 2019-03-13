Ситуация с незаконным оборотом стероидов в Пензенской области не является критической Криминал

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Ситуация с незаконным оборотом сильнодействующих веществ, в том числе анаболических стероидов, не является в Пензенской области критической. Такое мнение выразил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону Владислав Громик.

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«Проблематика больше стоит с наркотиками, чем с лекарственными препаратами», — сказал он в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в областном правительстве в среду, 13 марта.

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Владислав Громик пояснил, что незаконный ввоз на территорию Пензенской области сильнодействующих веществ, в том числе анаболических стероидов, осуществляется путем заказа на сайтах спортивного питания через другие страны, в частности, Белоруссию, где они находятся в свободном обороте.

«По результатам проводимых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что основным спросом пользуются препараты, производимые в странах США, Германии, а также Молдовы», — добавил начальник управления.

По его словам, в 2018 году в области было выявлено 20 преступлений, связанных с контрабандой сильнодействующих веществ.

«Изъято из незаконного оборота 759 граммов веществ данной группы. В суд направлено 16 уголовных дел», — пояснил Владислав Громик.