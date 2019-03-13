EN
18:06:43 Среда, 13 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ситуация с незаконным оборотом стероидов в Пензенской области не является критической

17:46 | 13.03.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Ситуация с незаконным оборотом сильнодействующих веществ, в том числе анаболических стероидов, не является в Пензенской области критической. Такое мнение выразил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону Владислав Громик.

Ситуация с незаконным оборотом стероидов в Пензенской области не является критической. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проблематика больше стоит с наркотиками, чем с лекарственными препаратами», — сказал он в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в областном правительстве в среду, 13 марта.

Читайте также

В Пензе пресечен сбыт анаболических стероидов в фитнес-центре

Владислав Громик пояснил, что незаконный ввоз на территорию Пензенской области сильнодействующих веществ, в том числе анаболических стероидов, осуществляется путем заказа на сайтах спортивного питания через другие страны, в частности, Белоруссию, где они находятся в свободном обороте.

«По результатам проводимых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что основным спросом пользуются препараты, производимые в странах США, Германии, а также Молдовы», — добавил начальник управления.

По его словам, в 2018 году в области было выявлено 20 преступлений, связанных с контрабандой сильнодействующих веществ.

«Изъято из незаконного оборота 759 граммов веществ данной группы. В суд направлено 16 уголовных дел», — пояснил Владислав Громик.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе выявлены факты отключения навигационного оборудования в автобусах УЭБиПК держит на контроле ситуацию с солевыми лампами в Пензенской области
Губернатор раскритиковал работу пензенского центра стандартизации Уроженца Ставрополья будут судить в Пензе за сбыт фальшивых денег
Активисты ОНФ призвали срочно отремонтировать дорогу в районе Бригадирского моста в Пензе В Пензенской области примут меры для предотвращения массовой гибели пчел
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама