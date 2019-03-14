В Спасском районе мужчину будут судить за вовлечение подростка в совершение кражи Криминал

Спасск, 14 марта 2019. PenzaNews. 20-летний житель Спасского района Пензенской области, обвиняемый в двух кражах и вовлечении подростка в совершение одной из них, предстанет перед судом.

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«По данным следствия, в октябре 2018 года злоумышленник проник в дом жителя одного из сел Спасского района, срезал и похитил провода от бытовой техники, разукомплектовал два телевизора и радиоприемник, похитив индуктивные катушки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, 6 декабря он встретился со своим несовершеннолетним приятелем 2003 года рождения и предложил ему совершить кражу из дома односельчанки.

«Подростку он пообещал часть денежных средств, полученных от реализации похищенного. Тот согласился. Вечером того же дня они вдвоем проникли в жилище женщины и похитили настольную газовую плиту, светодиодные лампы и провода от бытовой техники», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что после совершения преступления несовершеннолетний юноша поставлен на профилактический учет в органы внутренних дел.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснила она.