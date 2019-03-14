Раскрыто изнасилование, совершенное в центре Пензы Криминал

Пенза, 14 марта 2019. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», предъявлено в Пензе мужчине 1992 года рождения, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за грабежи и умышленное причинение вреда здоровью. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она уточнила, что преступление было совершено утром в минувшее воскресенье.

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«Установлено, что 10 марта 2019 года в центре города Пензы мужчина 1993 года рождения согласился подвезти на своей автомашине девушку 1991 года рождения. После того, как потерпевшая села на переднее пассажирское сиденье, водитель заблокировал двери и, применяя насилие, совершил изнасилование. Прибывшие на место преступления сотрудники Росгвардии задержали мужчину», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он не признает», — отметила представитель управления.

По ее словам, следователь совместно с криминалистами продолжает выяснять все обстоятельства совершенного преступления.