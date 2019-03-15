В Пензе мужчина обвиняется в нанесении травм бойцу Росгвардии при попытке скрыться Криминал

Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. 36-летний житель Пензы обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, в декабре 2018 года сотрудников правоохранительных органов вызвала женщина, которой, по ее словам, супруг угрожал применением насилия.

«Увидев их, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спустил с привязи собаку и зашел в квартиру. Женщина открыла правоохранителям калитку, и они вошли на территорию домовладения. В этот момент ее нетрезвый муж выбежал из квартиры и попытался скрыться. Боец Росгвардии догнал его около крыльца. Мужчина, оказывая сопротивление, ударил его рукой по лицу и по плечу, причинив телесные повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.