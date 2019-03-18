В Пензенской области задержаны иностранцы, находившиеся в межгосударственном розыске Криминал

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Полицейские задержали в Пензенской области двоих иностранцев, находившихся в межгосударственном розыске.

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«Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в Пензе может находиться 29-летний гражданин Узбекистана, обвиняемый правоохранительными органами данной республики в грабеже — открытом хищении имущества у таксиста, которое было совершено в Ташкенте в 2007 году. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник на протяжении нескольких месяцев проживал на территории Железнодорожного района Пензы. Он был задержан. В настоящее время решается вопрос о его передаче правоохранительным органам Узбекистана», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что также в Засечном был задержан 50-летний уроженец Азербайджана, находившийся в межгосударственном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в 2014 году.

«В настоящее время решается вопрос о его передаче правоохранительным органам Азербайджана», — сказали в полиции.