EN
18:53:20 Понедельник, 18 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области задержаны иностранцы, находившиеся в межгосударственном розыске

16:01 | 18.03.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Полицейские задержали в Пензенской области двоих иностранцев, находившихся в межгосударственном розыске.

В Пензенской области задержаны иностранцы, находившиеся в межгосударственном розыске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в Пензе может находиться 29-летний гражданин Узбекистана, обвиняемый правоохранительными органами данной республики в грабеже — открытом хищении имущества у таксиста, которое было совершено в Ташкенте в 2007 году. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник на протяжении нескольких месяцев проживал на территории Железнодорожного района Пензы. Он был задержан. В настоящее время решается вопрос о его передаче правоохранительным органам Узбекистана», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что также в Засечном был задержан 50-летний уроженец Азербайджана, находившийся в межгосударственном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в 2014 году.

«В настоящее время решается вопрос о его передаче правоохранительным органам Азербайджана», — сказали в полиции.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе предложено объединить в кластер предприятия ОПК, выпускающие гражданскую продукцию Экс-глава «Пенздормоста» наказан за неправомерные действия при банкротстве
Дмитрий Пащенко избран ректором ПензГТУ В Пензенской области с начала года родились более 340 третьих и последующих детей
Пензенские эндокринологи и пульмонологи проведут прием в субботу Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с годовщиной воссоединения Крыма с Россией
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама