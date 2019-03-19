Заключен под стражу обвиняемый в убийстве пензячки, найденной мертвой у лифта Криминал

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана обвиняемому в убийстве жительницы Пензы, найденной мертвой коло лифта в одном из многоэтажных домов в Арбеково со смертельным ножевым ранением.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по факту убийства женщины 1964 года рождения возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, 11 марта 2019 года мужчина 1970 года рождения вместе с сожительницей употреблял спиртное в квартире на улице Ульяновской в Пензе. Утром следующего дня мужчина, сославшись на боль в спине, остался дома. Его сожительница ушла и вернулась днем в состоянии алкогольного опьянения. Зайдя в квартиру, она начала оскорблять мужчину нецензурными выражениями. Между ними на этой почве возник конфликт, в ходе которого он схватил на кухне нож и ударил им женщину в грудь», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая скончалась на месте происшествия от колото-резаного ранения груди, осложнившегося массивной кровопотерей.

«После удара ножом мужчина сообщил родственникам о том, что его сожительнице стало плохо. По их приезду он рассказал, что обнаружил женщину около лифта с ножевым ранением. При взаимодействии следователей и сотрудников управления МВД России по Пензенской области были собраны доказательства, указывающие на причастность мужчины к совершению убийства сожительницы. Следователем-криминалистом в ходе осмотра места происшествия изъяты ножи, по ним назначена судебно-биологическая экспертиза», — добавила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе следственных действий мужчина признал вину в совершении преступления.

«Житель Пензы задержан. Ему предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — отметила она.