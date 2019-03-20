Двоих зареченских подростков будут судить за вымогательство денег у сверстника Криминал

Заречный, 20 марта 2019. PenzaNews. Несовершеннолетние 2002 и 2001 годов рождения предстанут перед судом в Заречном Пензенской области за вымогательство денег у сверстника.

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«По данным следствия, в конце июля 2018 года двое несовершеннолетних встретили на проспекте 30-летия Победы в Заречном наглядно знакомого подростка 2002 года рождения и под надуманным предлогом возвращения долга начали незаконно требовать передачи им 6 тыс. рублей. В случае отказа выполнить их требования они угрожали потерпевшему применением к нему насилия. Подросток, пообещав взять деньги у своей бабушки, ушел в ее квартиру», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, не дождавшись сверстника, злоумышленники ушли, но на следующий день встретили его и продолжили требовать деньги.

«Молодой человек им отказал. Тогда несовершеннолетние, применяя физическую силу, привели его на территорию недействующего детского сада, где начали избивать руками и деревянным прутком по телу. Не менее двух раз они ударили его по голове ногами. Подросток, опасаясь дальнейшего избиения, согласился передать им деньги. Вместе с обвиняемыми он проследовал к квартире своей бабушки, где взял у нее из кошелька 1,5 тыс. рублей и передал их злоумышленникам», — пояснила она.

Татьяна Махницкая добавила, что один из молодых людей также обвиняется в краже, драке с незнакомцем и другом вымогательстве.

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«В начале августа 2018 года несовершеннолетний 2001 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к торговому павильону по изготовлению и реализации мороженого на улице Ленина в Заречном. Повредив запорные устройства, он открыл рольставни, через окно проник внутрь, украл восемь бутылок с концентрированным сиропом и деньги — всего на общую сумму чуть менее 1 тыс. рублей. С похищенным он скрылся с места преступления», — сказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ

По ее словам, в конце октября 2018 года он в нетрезвом виде на улице Братской в Заречном нанес ранее незнакомому мужчине не менее двух ударов кулаком по лицу, сломав нижнюю челюсть.

«Оба несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала Татьяна Махницкая.