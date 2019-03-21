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Саратовский судья в отставке приговорен в Пензе к 6 годам колонии

15:46 | 21.03.2019 | Криминал

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Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. Судья Саратовского областного суда в отставке Владимир Стасенков приговорен в Пензе к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

Саратовский судья в отставке приговорен в Пензе к 6 годам колонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что судья Саратовского областного суда получил от своего знакомого, являющегося жителем областного центра, действовавшего в рамках проводимого оперативного эксперимента, денежные средства в сумме 150 тыс. рублей и муляжи купюр на общую сумму 5 млн. рублей в качестве первой части незаконного вознаграждения, общая сумма которого должна была составить 15 млн. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

В ведомстве пояснили, что эти деньги предназначались судье за решение вопроса об отмене обвинительного приговора в отношении лица, осужденного к 8 годам колонии за мошенничество, и возврат дела на новое рассмотрение с дальнейшим оправданием мужчины.

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В пресс-службе особо обратили внимание на то, что Владимир Стасенков не входил в состав судей апелляционной инстанции саратовского облсуда, рассматривающих это дело, а потому не мог способствовать принятию какого-либо решения по нему.

«При получении Стасенковым указанной суммы денежных средств он был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области», — отметили в управлении, уточнив, что уголовное дело в отношении судьи в отставке возбудил председатель СКР.

«Несмотря на непризнание Стасенковым своей вины, суд счел собранную следственным органом доказательственную базу достаточной для признания его виновным в инкриминируемом деянии», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, помимо наказания, связанного с лишением свободы, судья в отставке оштрафован на 500 тыс. рублей, а также ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на три года.

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